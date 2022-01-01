ספריית חברות
Domo
Domo משכורות

המשכורת של Domo נעה בין $22,928 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב גרפי ברמה הנמוכה לבין $183,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Domo. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $155K
מעצב מוצר
Median $115K

מעצב חוויית משתמש

מנהל מוצר
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
שיווק
Median $183K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$44.8K
מדען נתונים
$125K
מעצב גרפי
$22.9K
גיוס
$141K
מכירות
$163K
מנהל הנדסת תוכנה
$159K
מנהל תוכנית טכנית
$77.4K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בDomo, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Domo הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $183,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Domo הוא $140,700.

משאבים נוספים