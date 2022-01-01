Domo משכורות

המשכורת של Domo נעה בין $22,928 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב גרפי ברמה הנמוכה לבין $183,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Domo. עודכן לאחרונה: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDomo, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.