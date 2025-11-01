פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Grainger נע בין $264K ל-year עבור Senior Software Engineering Manager לבין $340K ל-year עבור Director. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$230K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grainger. עדכון אחרון: 11/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
