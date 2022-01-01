ספריית חברות
Synopsys
סינופסיס משכורות

המשכורת של Synopsys נעה בין $21,220 בפיצוי כולל בשנה עבור כותב טכני ברמה הנמוכה לבין $413,667 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של סינופסיס. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס חומרה
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

מהנדס אסיק

מהנדס מערכת על שבב

מהנדס אפגא

מהנדס תוכנה
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה ייצור

מדען מחקר

מנהל מוצר
69 $284K
100 $343K

אנליסט אבטחת סייבר
Median $121K
מנהל הנדסת תוכנה
69 $317K
100 $414K
ארכיטקט פתרונות
Median $310K

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

מנהל תוכנית טכנית
Median $45.5K
מהנדס חשמל
Median $326K
מעצב מוצר
Median $145K
מנהל עיצוב מוצר
Median $330K
מדען נתונים
Median $154K
מכירות
Median $331K
מנהל תוכנית
Median $357K
אנליסט עסקי
$140K
שירות לקוחות
$87.1K
הצלחת לקוחות
$90.5K
אנליסט נתונים
$45.2K
מנהל מדעי נתונים
$159K
אנליסט פיננסי
$151K
משאבי אנוש
$270K
טכנולוג מידע (IT)
$34.6K
יועץ ניהולי
$257K
שיווק
$175K
מהנדס מכונות
$39.9K
מנהל פרויקט
$146K
מהנדס מכירות
$120K
כותב טכני
$21.2K
חוקר UX
$193K
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSynopsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Synopsys הוא מנהל הנדסת תוכנה at the 100 level עם תגמול כולל שנתי של $413,667. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Synopsys הוא $166,156.

