Domino Data Lab משכורות

המשכורת של Domino Data Lab נעה בין $165,825 בפיצוי כולל בשנה עבור כותב טכני ברמה הנמוכה לבין $497,376 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Domino Data Lab. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $208K
מנהל מוצר
Median $240K
מדען נתונים
$247K

אנליסט פיננסי
$229K
מעצב מוצר
$191K
גיוס
$229K
מנהל הנדסת תוכנה
$497K
ארכיטקט פתרונות
$171K
כותב טכני
$166K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בDomino Data Lab, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Domino Data Lab הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $497,376. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Domino Data Lab הוא $228,850.

משאבים נוספים