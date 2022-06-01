Domino Data Lab משכורות

המשכורת של Domino Data Lab נעה בין $165,825 בפיצוי כולל בשנה עבור כותב טכני ברמה הנמוכה לבין $497,376 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Domino Data Lab. עודכן לאחרונה: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDomino Data Lab, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.