DataCore Software
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-DataCore Software מגיעה ל-₹1.82M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DataCore Software. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
DataCore Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.82M
דרגה
L4
משכורת בסיס
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב DataCore Software?
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹1.73M
+₹3.04M
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-DataCore Software in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹9,020,660. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DataCore Software עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,693,942.

משאבים נוספים