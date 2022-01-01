ConocoPhillips משכורות

ספריית חברות
המשכורת של ConocoPhillips נעה בין $80,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $402,000 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ConocoPhillips. עודכן לאחרונה: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
מהנדס תוכנה
Median $80K
רואה חשבון
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

אנליסט עסקי
$88.8K
פיתוח עסקי
$402K
מהנדס כימיה
$121K
מדען נתונים
$287K
אנליסט פיננסי
$174K
מהנדס גאולוגי
$275K
מהנדס מכונות
$279K
מנהל מוצר
$127K
מנהל תוכנית טכנית
$212K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ConocoPhillips הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $402,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ConocoPhillips הוא $150,499.

משאבים נוספים