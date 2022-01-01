ספריית חברות
Aaron's
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Aaron's משכורות

המשכורת של Aaron's נעה בין $995 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $245,310 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aaron's. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מדען נתונים
$95.5K
מכירות
$995
מנהל הנדסת תוכנה
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aaron's הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $245,310. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aaron's הוא $95,475.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Aaron's

חברות קשורות

  • URBN
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • The TJX Companies
  • Macy's
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים