ג'נרל מוטורס משכורות

המשכורת של General Motors נעה בין $44,446 בפיצוי כולל בשנה עבור יועץ ניהולי ברמה הנמוכה לבין $277,400 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ג'נרל מוטורס. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס מערכות

מדען מחקר

מדען נתונים
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
מהנדס חומרה
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

מהנדס חומרה משובצת

מהנדס מכונות
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

מהנדס ייצור

מהנדס הנדסה בעזרת מחשב

מנהל מוצר
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
מעצב מוצר
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

מעצב חוויית משתמש

ארכיטקט פתרונות
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

אדריכל נתונים

אדריכל ענן

אדריכל אבטחת ענן

אנליסט עסקי
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
טכנולוג מידע (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
מנהל הנדסת תוכנה
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
מנהל תוכנית טכנית
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
מנהל פרויקט
L6 $114K
L7 $143K
מנהל תוכנית
L6 $128K
L7 $160K
אנליסט פיננסי
L5 $98.9K
L6 $110K
מהנדס בקרה
L5 $94K
L6 $115K
שיווק
Median $120K
גיוס
Median $200K
פיתוח עסקי
Median $148K
אנליסט נתונים
Median $123K
רואה חשבון
Median $100K

רואה חשבון טכני

אנליסט אבטחת סייבר
Median $100K
מנהל מדעי נתונים
Median $200K
מעצב גרפי
Median $135K
משאבי אנוש
Median $102K
מכירות
Median $100K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$60.5K
מנהל תפעול עסקי
$225K
פיתוח תאגידי
$86.2K
שירות לקוחות
$135K
מהנדס חשמל
$137K
משפטי
$116K
יועץ ניהולי
$44.4K
תפעול שיווק
$89.6K
מהנדס חומרים
$213K
מהנדס אופטיקה
$198K
חוקר UX
$149K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בGeneral Motors, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-General Motors הוא מנהל הנדסת תוכנה at the L9 level עם תגמול כולל שנתי של $277,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-General Motors הוא $130,446.

