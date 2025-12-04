ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-Centric Software נע בין €71.6K לבין €104K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Centric Software. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$94.9K - $108K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
$82.7K$94.9K$108K$120K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Centric Software?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Centric Software עומדת על תגמול כולל שנתי של €104,314. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Centric Software עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא €71,606.

