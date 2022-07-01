Voloridge Investment Management Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Voloridge Investment Management va de $78,499 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $489,600 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Voloridge Investment Management. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Ingénieur Logiciel
Median $200K
Analyste de Données
$78.5K
Manager Science des Données
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Scientifique des Données
$248K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Voloridge Investment Management est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $489,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Voloridge Investment Management est de $224,176.

