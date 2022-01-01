Répertoire d'entreprises
Coinbase Salaires

Le salaire de Coinbase va de $69,345 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $1,186,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Coinbase. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Crypto

Chef de Produit
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Designer Produit
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Designer d'Interaction

Designer UX

Scientifique des Données
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Chef de Programme Technique
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manager Ingénierie Logiciel
M6 $560K
M7 $772K
Analyste Cybersécurité
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Ressources Humaines
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Gestionnaire Marketing Produit

Chef de Programme
IC4 $163K
IC5 $193K
Chef de Projet
IC5 $213K
IC6 $346K
Analyste Financier
Median $214K
Analyste de Données
Median $175K
Développement Commercial
Median $477K
Juridique
Median $526K
Technologue de l'Information (TI)
Median $240K
Manager Science des Données
Median $380K
Assistant Administratif
$143K
Opérations Business
$200K
Analyste Business
$263K
Service Client
$69.3K
Opérations Service Client
$135K
Succès Client
$352K
Consultant en Management
$335K
Opérations Marketing
$550K
Recruteur
$228K
Ventes
$213K
Architecte Solutions
$219K

Architecte de Données

Cloud Security Architect

Chercheur UX
Median $262K
Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez Coinbase, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Coinbase, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Coinbase est Ingénieur Logiciel at the IC8 level avec une rémunération totale annuelle de $1,186,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Coinbase est de $268,745.

Autres ressources