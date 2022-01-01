Répertoire d'entreprises
thredUP
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

thredUP Salaires

Le salaire de thredUP va de $91,728 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $226,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de thredUP. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analyste Métier
$134K
Service Client
$101K
Marketing
Median $115K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Chef de Produit
$91.7K
Ingénieur Logiciel
Median $226K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez thredUP est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $226,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez thredUP est de $115,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour thredUP

Entreprises similaires

  • Under Armour
  • URBN
  • Poshmark
  • The RealReal
  • Columbia Sportswear
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources