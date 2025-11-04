Répertoire d'entreprises
thredUP
thredUP Service Client Salaires

La rémunération totale moyenne Service Client in United States chez thredUP va de $81K à $115K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de thredUP. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

$92K - $109K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$81K$92K$109K$115K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez thredUP?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez thredUP in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $115,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez thredUP pour le poste Service Client in United States est de $81,000.

