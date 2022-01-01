Under Armour Salaires

Le salaire de Under Armour va de $32,401 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $284,415 pour un Designer Mode dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Under Armour . Dernière mise à jour : 9/21/2025