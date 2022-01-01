Under Armour Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Under Armour va de $32,401 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $284,415 pour un Designer Mode dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Under Armour. Dernière mise à jour : 9/21/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $128K
Chef de Produit
Median $96.8K
Manager Science des Données
$240K

Scientifique des Données
Median $118K
Designer Mode
$284K
Ressources Humaines
$172K
Technologue de l'Information (TI)
$165K
Marketing
$162K
Opérations Marketing
$86.2K
Ingénieur Mécanique
$123K
Recruteur
$107K
Ventes
$32.4K
Analyste Cybersécurité
$163K
Manager Ingénierie Logiciel
$190K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Under Armour est Designer Mode at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $284,415. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Under Armour est de $144,903.

