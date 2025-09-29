Répertoire d'entreprises
Swedbank
Swedbank Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in Sweden chez Swedbank va de SEK 616K à SEK 875K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swedbank. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 700K - SEK 830K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 616KSEK 700KSEK 830KSEK 875K
Fourchette courante
Fourchette possible

SEK 1.55M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Quels sont les niveaux de carrière chez Swedbank?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Architecte Solutions at Swedbank in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 875,214. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swedbank for the Architecte Solutions role in Sweden is SEK 616,455.

