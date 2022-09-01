Stats Perform Salaires

Le salaire de Stats Perform va de $34,667 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $135,675 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Stats Perform . Dernière mise à jour : 9/9/2025