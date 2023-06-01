Répertoire d'entreprises
Shortcut
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Shortcut Salaires

Le salaire de Shortcut va de $83,018 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $231,150 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shortcut. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Designer Produit
$83K
Ingénieur Logiciel
$231K
Architecte Solutions
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Shortcut is Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shortcut is $85,425.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Shortcut

Entreprises similaires

  • Dropbox
  • Square
  • Amazon
  • Apple
  • DoorDash
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources