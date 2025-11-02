Prima Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in United Kingdom chez Prima va de £106K à £145K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Prima. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne £114K - £137K United Kingdom Fourchette courante Fourchette possible £106K £114K £137K £145K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Manager Ingénierie Logiciel soumissions chez Prima pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ £43.9K + £67.4K + £15.1K + £26.5K + £16.7K Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Prima ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Manager Ingénierie Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.