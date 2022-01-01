Pluralsight Salaires

Le salaire de Pluralsight va de $62,559 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $425,850 pour un Succès Client dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pluralsight . Dernière mise à jour : 11/28/2025