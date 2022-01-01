Répertoire d'entreprises
Pluralsight
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Pluralsight Salaires

Le salaire de Pluralsight va de $62,559 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $425,850 pour un Succès Client dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pluralsight. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Scientifique des Données
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Analyste Métier
Median $86K
Succès Client
$426K
Technologue de l'Information (TI)
$80K
Opérations Marketing
$102K
Manager Design Produit
$241K
Chef de Projet
$87.1K
Ventes
Median $125K
Ingénieur Commercial
$136K
Manager Ingénierie Logiciel
$62.6K
Architecte Solutions
$136K
Chef de Programme Technique
$116K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Pluralsight, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Pluralsight est Succès Client at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $425,850. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pluralsight est de $135,675.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Pluralsight

Entreprises similaires

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.