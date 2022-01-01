Répertoire d'entreprises
BlueVine
BlueVine Salaires

Le salaire de BlueVine va de $100,890 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $270,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BlueVine. Dernière mise à jour : 11/18/2025

Développement Commercial
Median $270K
Analyste de Données
$101K
Analyste Financier
$114K

Marketing
$149K
Gestionnaire Partenaires
$259K
Designer Produit
Median $151K
Chef de Produit
$199K
Ingénieur Logiciel
$141K
Manager Ingénierie Logiciel
$264K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BlueVine est Développement Commercial avec une rémunération totale annuelle de $270,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BlueVine est de $151,000.

Autres ressources