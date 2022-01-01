Répertoire d'entreprises
VTS
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

VTS Salaires

Le salaire de VTS va de $88,200 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $850,944 pour un Recruteur dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VTS. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $115K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $155K
Designer Produit
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Chef de Produit
Median $116K
Analyste Métier
$88.2K
Service Client
$118K
Succès Client
$179K
Scientifique des Données
$161K
Ingénieur Matériel
$107K
Chef de Projet
$114K
Recruteur
$851K
Ventes
$189K
Ingénieur Commercial
$161K
Analyste Cybersécurité
$116K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez VTS, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez VTS, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VTS est Recruteur at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $850,944. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VTS est de $116,920.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour VTS

Entreprises similaires

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources