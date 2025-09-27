Répertoire d'entreprises
Playrix
  • Salaires
  • Analyste Financier

  • Tous les salaires Analyste Financier

Playrix Analyste Financier Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Financier in Ireland chez Playrix totalise €80.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Playrix. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Package Médian
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Total par an
€80.5K
Niveau
-
Salaire de base
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Prime
€0
Années dans l'entreprise
7 Années
Années d'exp.
12 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Playrix?

€160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
