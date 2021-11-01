Répertoire d'entreprises
Playrix
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Playrix qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Playrix Holding Ltd., also known as Playrix Entertainment and Playrix Games, is a developer of free-to-play mobile games behind titles such as Township, Fishdom and Gardenscapes.

    playrix.com
    Site web
    2004
    Année de création
    1,500
    Nombre d'employés
    $250M-$500M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Playrix

    Entreprises similaires

    • VGW
    • Whatfix
    • miHoYo
    • Wargaming
    • Juspay
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources