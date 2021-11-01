Playrix Salaires

Le salaire de Playrix va de $41,790 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $102,977 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Playrix . Dernière mise à jour : 9/13/2025