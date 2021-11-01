Répertoire d'entreprises
Playrix Salaires

Le salaire de Playrix va de $41,790 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $102,977 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Playrix. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $59.2K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Analyste Business
$79.6K
Analyste de Données
$95.9K

Scientifique des Données
$90.5K
Analyste Financier
Median $80.5K
Ressources Humaines
$61.5K
Designer Produit
$41.8K
Chef de Produit
$43.4K
Recruteur
$45.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$103K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Playrix est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $102,977. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Playrix est de $70,546.

