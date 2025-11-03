Répertoire d'entreprises
Pandora Group
La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Denmark chez Pandora Group va de DKK 654K à DKK 911K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pandora Group. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

DKK 701K - DKK 825K
Denmark
Fourchette courante
Fourchette possible
DKK 654KDKK 701KDKK 825KDKK 911K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Pandora Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Pandora Group in Denmark s'élève à une rémunération totale annuelle de DKK 910,776. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pandora Group pour le poste Ingénieur Logiciel in Denmark est de DKK 653,890.

Autres ressources