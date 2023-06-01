Répertoire d'entreprises
Jane Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Jane Technologies Salaires

Le salaire de Jane Technologies va de $160,800 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $266,325 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Jane Technologies. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Scientifique des Données
$161K
Chef de Produit
$266K
Ingénieur Logiciel
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager Ingénierie Logiciel
$174K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

El puesto con mayor remuneración reportado en Jane Technologies es Chef de Produit at the Common Range Average level con una compensación total anual de $266,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jane Technologies es $191,157.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Jane Technologies

Entreprises similaires

  • Netflix
  • Flipkart
  • Square
  • Intuit
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources