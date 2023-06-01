Jane Technologies Salaires

Le salaire de Jane Technologies va de $160,800 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $266,325 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Jane Technologies . Dernière mise à jour : 9/14/2025