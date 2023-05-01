GovTech Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de GovTech va de $8,514 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $163,213 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GovTech. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $95.1K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

Chef de Produit
Median $105K
Scientifique des Données
Median $100K

Designer Produit
Median $73.2K

Designer UX

Analyste Business
Median $76.9K
Chef de Projet
Median $110K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $163K
Analyste de Données
$8.5K
Ressources Humaines
$82.1K
Chef de Programme
$117K
Analyste Cybersécurité
$69.6K
Architecte Solutions
$103K

Architecte de Données

Chef de Programme Technique
$74.6K
FAQ

Den høyest betalte rollen rapportert hos GovTech er Manager Ingénierie Logiciel med en årlig totalkompensasjon på $163,213. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GovTech er $95,115.

