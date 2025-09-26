Répertoire d'entreprises
GovTech
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

GovTech Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in Singapore chez GovTech totalise SGD 138K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GovTech. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Package Médian
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Total par an
SGD 138K
Niveau
L2
Salaire de base
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Prime
SGD 25.9K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
2-4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez GovTech?

SGD 211K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez GovTech in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 298,803. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GovTech pour le poste Chef de Produit in Singapore est de SGD 149,876.

