GovTech Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Indonesia chez GovTech va de IDR 114.35M à IDR 162.35M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GovTech. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

IDR 129.88M - IDR 153.88M
Indonesia
Fourchette courante
Fourchette possible
IDR 114.35MIDR 129.88MIDR 153.88MIDR 162.35M
Fourchette courante
Fourchette possible

The highest paying salary package reported for a Analyste de Données at GovTech in Indonesia sits at a yearly total compensation of IDR 162,345,969. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Analyste de Données role in Indonesia is IDR 114,348,030.

