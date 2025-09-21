La rémunération Chef de Produit in United States chez F5 Networks va de $192K par year pour Product Manager 3 à $339K par year pour Director Product Management. Le package de rémunération médian in United States year totalise $228K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de F5 Networks. Dernière mise à jour : 9/21/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez F5 Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
