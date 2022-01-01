Répertoire d'entreprises
Extreme Networks
Extreme Networks Salaires

Le salaire de Extreme Networks va de $97,013 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $243,775 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Extreme Networks. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
P3 $104K
P4 $104K
Service Client
$97K
Ingénieur Matériel
$114K

Marketing
$166K
Designer Produit
$211K
Chef de Produit
$133K
Chef de Programme
$176K
Ventes
$244K
Ingénieur Commercial
$192K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $195K
Chef de Programme Technique
$147K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Extreme Networks est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $243,775. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Extreme Networks est de $156,225.

