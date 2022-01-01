Répertoire d'entreprises
Citrix
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Citrix Salaires

Le salaire de Citrix va de $25,125 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $224,420 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Citrix. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Chef de Produit
Median $220K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Marketing
Median $182K
Architecte Solutions
Median $123K

Cloud Architect

Analyste Business
$121K
Service Client
$25.1K
Succès Client
$63.6K
Analyste de Données
$25.3K
Manager Science des Données
$94.4K
Scientifique des Données
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consultant en Management
$189K
Opérations Marketing
$111K
Designer Produit
$180K
Manager Design Produit
$224K
Chef de Programme
$148K
Ingénieur Commercial
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Chef de Programme Technique
$79.2K
Rédacteur Technique
$28.2K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33.33%

AN 1

33.33%

AN 2

33.33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Citrix, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.33% annuel)

  • 33.33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.33% annuel)

  • 33.33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.33% annuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Citrix est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $224,420. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Citrix est de $102,458.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Citrix

Entreprises similaires

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources