Citrix
    • À propos

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Site web
    1989
    Année de création
    11,000
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

