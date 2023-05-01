Répertoire des entreprises
Broad Institute
Broad Institute Salaires

La fourchette de salaires de Broad Institute va de $102,485 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $185,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Broad Institute. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $145K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Median $120K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $185K

Chef de produit
Median $160K
Designer de produits
$114K
Chef de projet
$102K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Broad Institute is Responsable de l'ingénierie logicielle met een jaarlijkse totale vergoeding van $185,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Broad Institute is $132,500.

Autres ressources