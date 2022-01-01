Répertoire d'entreprises
Pinterest Salaires

Le salaire de Pinterest va de $16,080 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $1,154,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pinterest. Dernière mise à jour : 8/26/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Manager Ingénierie Logiciel
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Chef de Produit
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Designer Produit
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Designer UX

Ventes
Median $204K

Gestionnaire de Compte

Chef de Programme Technique
Median $265K
Analyste de Données
Median $300K
Analyste Financier
Median $152K
Chef de Projet
Median $156K
Chercheur UX
Median $275K
Opérations Business
Median $213K
Analyste Business
Median $152K
Manager Science des Données
Median $525K
Marketing
Median $261K
Chef de Programme
Median $174K
Ressources Humaines
Median $160K
Comptable
$715K

Comptable Technique

Manager Opérations Business
$176K
Développement Commercial
$157K
Directeur de Cabinet
$211K
Développement Corporate
$896K
Service Client
$56.5K
Designer Graphique
$196K
Technologue de l'Information (TI)
$55.2K
Juridique
$117K
Opérations Marketing
$16.1K
Gestionnaire Partenaires
$91.6K
Manager Design Produit
$249K
Recruteur
$76.2K
Ingénieur Commercial
$219K
Rémunération Globale
$283K
Capital-Risqueur
$159K
Calendrier d'acquisition

50%

AN 1

33%

AN 2

17%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Pinterest, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% trimestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)

  • 17% s'acquiert dans le 3rd-AN (4.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Pinterest, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Pinterest, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Pinterest est Manager Ingénierie Logiciel at the M18 level avec une rémunération totale annuelle de $1,154,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pinterest est de $248,750.

