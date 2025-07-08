Répertoire d'entreprises
Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Salaires

Le salaire de Blue Cross Blue Shield of Michigan va de $64,521 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $153,326 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blue Cross Blue Shield of Michigan. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Analyste Business
$70.6K
Analyste de Données
$74.5K
Scientifique des Données
$80.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Technologue de l'Information (TI)
$153K
Ingénieur Logiciel
$64.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blue Cross Blue Shield of Michigan est Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $153,326. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blue Cross Blue Shield of Michigan est de $74,535.

