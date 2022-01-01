Répertoire d'entreprises
Airtel India
Airtel India Salaires

Le salaire de Airtel India va de $3,631 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $113,207 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Airtel India. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Chef de Produit
Median $42K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $113K

Scientifique des Données
Median $36.8K
Analyste Métier
Median $21.3K
Développement Commercial
$45.5K
Analyste de Données
$35.2K
Analyste Financier
$7.5K
Ressources Humaines
$16.4K
Technologue de l'Information (TI)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Opérations Marketing
$3.6K
Designer Produit
Median $29K
Manager Design Produit
$67.8K
Chef de Projet
$34.2K
Ventes
$14.7K
Analyste Cybersécurité
$12K
Architecte Solutions
$49.4K

Architecte de Données

Rémunération Globale
$25.9K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Airtel India est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $113,207. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Airtel India est de $31,578.

