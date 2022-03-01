Répertoire des entreprises
MTS
MTS Salaires

La fourchette de salaires de MTS va de $13,866 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $83,421 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de MTS. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Ingénieur iOS

Ingénieur logiciel frontend

Ingénieur en apprentissage automatique

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Ingénieur données

Ingénieur DevOps

Data Scientist
Median $35K
Analyste commercial
Median $30.6K

Analyste de données
Median $14.7K
Designer de produits
Median $30.4K
Chef de produit
Median $48.4K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $66.7K
Chef de projet
Median $13.9K
Responsable en science des données
Median $83.4K
Assistant administratif
$81.1K
Analyste financier
$18.7K
Ressources humaines
$16.6K
Technologue en informatique
$57.3K
Consultant en management
$47.6K
Marketing
$27.3K
Responsable de design de produit
$68.3K
Architecte de solutions
$61.9K
Responsable de programme technique
$44.5K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos MTS er Responsable en science des données med en årlig total kompensasjon på $83,421. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos MTS er $44,476.

