BT Salaires

La fourchette de salaires de BT va de $7,650 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $256,275 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BT. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $20.3K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Technologue en informatique
Median $43.6K
Directeur de cabinet
$88.3K

Service client
$29.2K
Analyste de données
$7.7K
Responsable en science des données
$47.8K
Data Scientist
$17.5K
Analyste financier
$88.3K
Ingénieur en matériel informatique
$119K
Ressources humaines
$48.4K
Juridique
$184K
Marketing
$107K
Designer de produits
$42.7K
Chef de produit
$73.2K
Responsable de programme
$113K
Chef de projet
$9.4K
Ventes
$256K
Analyste en cybersécurité
$80.1K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$61K
Architecte de solutions
$52.3K

Architecte de données

Responsable de programme technique
$74.2K
Rédacteur technique
$10.9K
Chercheur en expérience utilisateur
$81.5K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en BT es Ventes at the Common Range Average level con una compensación total anual de $256,275. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BT es $61,004.

Autres ressources