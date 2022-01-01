Direktoryo ng mga Kumpanya
Treasure Data Mga Sweldo

Ang sahod ng Treasure Data ay mula $75,750 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Program Manager in Japan sa mababang hanay hanggang $225,000 para sa isang Manager ng Produkto in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Treasure Data. Huling na-update: 10/26/2025

Inhinyero ng Software
Median $195K
Manager ng Produkto
Median $225K
Data Analyst
$81.6K

Siyentipiko ng Data
$111K
Marketing
$222K
Disenyor ng Produkto
$145K
Sales
$205K
Sales Engineer
$102K
Manager ng Software Engineering
$208K
Solution Architect
$121K
Technical Account Manager
$173K
Technical Program Manager
$75.7K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Treasure Data ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $225,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Treasure Data ay $159,293.

