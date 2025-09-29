Direktoryo ng mga Kumpanya
Swedbank
Swedbank Solution Architect Sahod

Ang average na Solution Architect kabuuang kompensasyon in Sweden sa Swedbank ay mula SEK 616K hanggang SEK 875K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swedbank. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SEK 700K - SEK 830K
Sweden
Karaniwang Range
Posibleng Range
SEK 616KSEK 700KSEK 830KSEK 875K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SEK 1.55M

Ano ang mga antas ng karera sa Swedbank?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Solution Architect sa Swedbank in Sweden ay may taunang kabuuang bayad na SEK 875,214. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swedbank para sa Solution Architect role in Sweden ay SEK 616,455.

