Coinbase Mga Sweldo

Ang sahod ng Coinbase ay mula $69,345 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $1,186,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Coinbase. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
IC3 $205K
IC4 $257K
IC5 $401K
IC6 $560K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kripto Inhinyero

Manager ng Produkto
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $725K
Disenyor ng Produkto
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaksyong Disayner

UX Disayner

Siyentipiko ng Data
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $403K
IC6 $480K
Recruiter
IC4 $149K
IC5 $206K
IC6 $324K
Technical Program Manager
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manager ng Software Engineering
M6 $560K
M7 $772K
Cybersecurity Analyst
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Human Resources
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Produktong Marketing Maneher

Program Manager
IC4 $163K
IC5 $193K
Project Manager
IC5 $213K
IC6 $346K
Financial Analyst
Median $214K
Data Analyst
Median $175K
Business Development
Median $477K
Legal
Median $526K
Information Technologist (IT)
Median $240K
Data Science Manager
Median $380K
Administrative Assistant
$143K
Business Operations
$200K
Business Analyst
$263K
Customer Service
$69.3K
Customer Service Operations
$135K
Customer Success
$352K
Konsultant sa Pamamahala
$335K
Marketing Operations
$550K
Sales
$213K
Solution Architect
$219K

Data Architect

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $262K
Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Coinbase, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Coinbase, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Coinbase is Inhinyero ng Software at the IC8 level with a yearly total compensation of $1,186,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coinbase is $268,745.

