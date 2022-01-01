Direktoryo ng mga Kumpanya
Dropbox Mga Sweldo

Ang sahod ng Dropbox ay mula $85,576 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $1,127,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Dropbox. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
IC1 $178K
IC2 $256K
IC3 $365K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Sekyuriting Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $359K
IC5 $385K

Interaksyong Disayner

UX Disayner

Manager ng Produkto
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Manager ng Software Engineering
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
M7 $1.13M
Siyentipiko ng Data
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Technical Program Manager
IC3 $253K
IC4 $314K
Recruiter
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Researcher
Median $240K
Chief of Staff
Median $300K
Product Design Manager
Median $426K
Program Manager
Median $157K
Sales
Median $180K
Solution Architect
Median $171K

Data Architect

Cloud Security Architect

Administrative Assistant
$104K
Business Operations
$191K
Business Operations Manager
$151K
Business Analyst
$198K
Business Development
$428K
Corporate Development
$134K
Customer Service
$85.6K
Data Analyst
$197K
Data Science Manager
$667K
Financial Analyst
$96.5K
Graphic Designer
$222K
Hardware Engineer
$308K
Human Resources
$343K
Information Technologist (IT)
$145K
Legal
$196K
Marketing Operations
$180K
Partner Manager
$98.6K
Project Manager
$104K
Sales Engineer
$365K
Cybersecurity Analyst
$319K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Dropbox, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

