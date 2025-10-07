Dropbox Backend Software Inhinyero Sahod

Ang Backend Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Dropbox ay mula $173K bawat year para sa IC1 hanggang $575K bawat year para sa IC5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $310K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Dropbox. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Dropbox, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)