Pandora Group Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Poland sa Pandora Group ay mula PLN 189K hanggang PLN 265K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Pandora Group. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 205K - PLN 238K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 189KPLN 205KPLN 238KPLN 265K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Pandora Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Pandora Group in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 265,064. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pandora Group para sa Analista ng Data role in Poland ay PLN 189,332.

