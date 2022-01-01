Direktoryo ng mga Kumpanya
Snap
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Snap Mga Sweldo

Ang sahod ng Snap ay mula $61,215 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Trust and Safety in Australia sa mababang hanay hanggang $1,472,985 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Snap. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
L3 $201K
L4 $412K
L5 $549K
L6 $733K
L7 $816K

Mobayl Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Sekyuriting Software Inhinyero

Birtwal Riyaliting Software Inhinyero

Riserts Sayentist

Siyentipiko ng Data
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Manager ng Produkto
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Manager ng Software Engineering
L5 $736K
L6 $669K
L7 $826K
L8 $1.47M
Technical Program Manager
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Sales
Median $235K

Akawnt Eksekutib

Akawnt Maneher

Disenyor ng Produkto
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Disayner

Recruiter
L3 $146K
L4 $162K

Teknikal Rikruter

Marketing
L3 $182K
L4 $250K

Produktong Marketing Maneher

Program Manager
Median $260K
Accountant
Median $150K

Technical Accountant

Information Technologist (IT)
Median $165K
Mechanical Engineer
Median $352K
Business Analyst
$90.5K
Business Development
$304K
Customer Service Operations
$79.9K
Data Analyst
$160K
Data Science Manager
$643K
Financial Analyst
$234K
Hardware Engineer
$144K
Human Resources
$234K
Legal
$163K
Konsultant sa Pamamahala
$377K
Marketing Operations
$176K
Optical Engineer
$527K
Partner Manager
$643K
People Operations
$158K
Product Design Manager
$570K
Project Manager
$98K
Cybersecurity Analyst
$159K
Trust and Safety
$61.2K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (8.33% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (2.77% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

TAON 1

33%

TAON 2

13%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 54% nag-vest sa 1st-TAON (4.50% buwanang)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (2.75% buwanang)

  • 13% nag-vest sa 3rd-TAON (1.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Snap ay Manager ng Software Engineering at the L8 level na may taunang kabuuang bayad na $1,472,985. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Snap ay $296,367.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Snap

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources