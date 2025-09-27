Direktoryo ng mga Kumpanya
Jane Technologies
Jane Technologies Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United States sa Jane Technologies ay mula $130K hanggang $184K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Jane Technologies. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$147K - $174K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$130K$147K$174K$184K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Jane Technologies?

Mga Madalas na Tanong

