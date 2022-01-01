Direktoryo ng mga Kumpanya
Airbnb

Airbnb Mga Sweldo

Ang sahod ng Airbnb ay mula $33,473 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in India sa mababang hanay hanggang $836,108 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Airbnb. Huling na-update: 10/8/2025

Logo ng Airbnb

$57K

Inhinyero ng Software
G7 $186K
G8 $309K
G9 $461K
G10 $605K
G11 $836K

Android Inhinyero

Mobayl Software Inhinyero

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Siyentipiko ng Data
L3 $241K
L4 $237K
L5 $336K
L6 $502K
L7 $827K
Manager ng Produkto
L4 $292K
L5 $434K
L6 $524K
L7 $724K

Disenyor ng Produkto
L6 $304K
L7 $201K
L8 $211K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Disayner

Manager ng Software Engineering
M1 $615K
M2 $765K
Recruiter
G8 $189K
G9 $226K
Technical Program Manager
L5 $349K
L6 $499K
Financial Analyst
Median $301K
Marketing
Median $300K
Business Analyst
Median $33.5K
Legal
Median $275K

Ligal Kawnsil

Program Manager
Median $330K
Project Manager
Median $190K
Data Science Manager
Median $620K
Administrative Assistant
Median $155K
Business Development
Median $130K
UX Researcher
Median $340K
Accountant
$190K

Technical Accountant

Business Operations
$349K
Business Operations Manager
$267K
Copywriter
$246K
Data Analyst
$35.6K
Human Resources
$126K
Information Technologist (IT)
$53.4K
Mechanical Engineer
$295K
People Operations
$402K
Product Design Manager
$348K
Revenue Operations
$266K
Sales
$133K
Sales Engineer
$71.5K
Cybersecurity Analyst
$117K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

35%

TAON 1

30%

TAON 2

20%

TAON 3

15%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Airbnb, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 35% nag-vest sa 1st-TAON (8.75% quarterly)

  • 30% nag-vest sa 2nd-TAON (7.50% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (5.00% quarterly)

  • 15% nag-vest sa 4th-TAON (3.75% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Airbnb, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Airbnb, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Airbnb ay Inhinyero ng Software at the G11 level na may taunang kabuuang bayad na $836,108. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Airbnb ay $300,500.

