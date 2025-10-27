Direktoryo ng mga Kumpanya
HNTB
HNTB Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in United States sa HNTB ay mula $135K hanggang $192K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HNTB. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$153K - $174K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$135K$153K$174K$192K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa HNTB?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa HNTB in United States ay may taunang kabuuang bayad na $192,340. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa HNTB para sa Technical Program Manager role in United States ay $135,290.

