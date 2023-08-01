Direktoryo ng mga Kumpanya
HNTB
HNTB Mga Sweldo

Ang sahod ng HNTB ay mula $40,200 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Biomedical Engineer sa mababang hanay hanggang $196,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng HNTB. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Civil Engineer
Median $90K

Water Resources Engineer

Biomedical Engineer
$40.2K
Business Analyst
$111K

Siyentipiko ng Data
$130K
Mechanical Engineer
$91.8K
Manager ng Produkto
$196K
Project Manager
$86.6K
Inhinyero ng Software
$130K
Technical Program Manager
$164K
Mga Madalas na Tanong

